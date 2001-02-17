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Выборы-2019: СБУ заявила о раскрытии «избирательной пирамиды»
Незаконную схему под выборы якобы организовал народный депутат, который не является кандидатом в президенты.
СБУ заявляет о разоблачении "избирательной пирамиды" в ряде регионов, организованной народным депутатом, который не является кандидатом в президенты. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), трех координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за две области) и подчиненного им низового звена полевиков", - сказал он.
Он добавил, что в связи с этим сегодня СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации "в значительной части регионов нашего государства проводит более 30 обысков".
"Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никакие обыски не проводятся", - сказал Кононенко.
Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.
По словам Кононенко, следственные действия в рамках производства призваны "задокументировать создание так называемых "избирательных пирамид" и не допустить их использования во время выборов".
По данным представителя СБУ, в преступную организацию входят граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".
"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде "руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны", - сказал Кононенко.
Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести "соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей".
Кононенко добавил, что платили за такую деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.
В информации агентства Интерфакс-Украина, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции Батькивщина Валерий Дубиль.
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"В каждой области организация она имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО Батькивщина Руслан Богдан", - сообщило агентство со ссылкой на собственные источники.
СБУ заявляет о разоблачении "избирательной пирамиды" в ряде регионов, организованной народным депутатом, который не является кандидатом в президенты. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), трех координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за две области) и подчиненного им низового звена полевиков", - сказал он.
Он добавил, что в связи с этим сегодня СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации "в значительной части регионов нашего государства проводит более 30 обысков".
"Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никакие обыски не проводятся", - сказал Кононенко.
Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.
По словам Кононенко, следственные действия в рамках производства призваны "задокументировать создание так называемых "избирательных пирамид" и не допустить их использования во время выборов".
По данным представителя СБУ, в преступную организацию входят граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".
"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде "руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны", - сказал Кононенко.
Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести "соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей".
Кононенко добавил, что платили за такую деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.
В информации агентства Интерфакс-Украина, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции Батькивщина Валерий Дубиль.
Читайте также: Правоохранители проводят обыски у представителей штаба Тимошенко
"В каждой области организация она имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО Батькивщина Руслан Богдан", - сообщило агентство со ссылкой на собственные источники.
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