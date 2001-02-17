Раздел: Политика
Украина и НАТО готовят «незаконную попытку прорыва» в Керченском проливе, - Лавров
Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, заявил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина с участием представителей НАТО готовит "незаконную попытку прорыва" кораблей через Керченский пролив.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас они (руководство Украины - ред) готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", - считает Лавров.
По мнению главы российского МИД, “если такой провокатор не получает по рукам”, то он не понимает, “как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире".
Напомним, российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.
Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 24 января 2019 года. 16 января Лефортовский суд Москвы продлил всем 24 срок содержания под стражей до апреля.
Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.
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По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина с участием представителей НАТО готовит "незаконную попытку прорыва" кораблей через Керченский пролив.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас они (руководство Украины - ред) готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", - считает Лавров.
По мнению главы российского МИД, “если такой провокатор не получает по рукам”, то он не понимает, “как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире".
Напомним, российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.
Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 24 января 2019 года. 16 января Лефортовский суд Москвы продлил всем 24 срок содержания под стражей до апреля.
Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.
Читайте также: Украина готовится разорвать договор с Россией по Азовскому морю
По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
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