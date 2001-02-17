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Раздел: Политика  
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Волкер презентовал сайт о противодействии российской агрессии в Украине

Волкер презентовал сайт о противодействии российской агрессии в УкраинеГлава Госдепа представил сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" с данными со спутников, картами и статистикой.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Об этом он сообщил у себя в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" - инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистические данные для детализации последствий российской агрессии в Украине", - написал Волкер.

На сайте указано, что после Революции Достоинства Россия незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины. "Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не является стороной конфликта", - пишут авторы.

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На страницах сайта изложена хронология событий от оккупации Крыма до захвата украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Авторы приводят последствия этих событий для граждан и экономики.

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 Теги: Волкер, сайт

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