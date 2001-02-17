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Раздел: Политика  
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НАБУ проводит обыски в Полтавской обладминистрации

НАБУ проводит обыски в Полтавской обладминистрацииОбыски проходят в связи с хищениями на реконструкции аэропорта и содержании дорог.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у руководителей Полтавской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что детективы провели обыски по месту жительства первого замглавы Полтавской ОГА Андрея Песоцкого и у директора Департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана. Также обыски провели в их рабочих кабинетах и в кабинете главы ОГА Валерия Головко. Также следственные действия прошли у советника Песоцкого Александра Литвинова.

Также сообщается, что обыски проходят по делу о реконструкции Полтавского аэропорта, а также содержании дорог в области. В частности, у НАБУ есть вопросы по компании "Алви Род", которая получила средства на содержание, однако фактически работ не выполняла.

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Предполагается, что Песоцкого, Голбана и Литвинова доставят в Киев для избрания меры пресечения.

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 Теги: обыски, НАБУ, ОГА

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Сегодня, 12:36 » Автор: Богдан Процив
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