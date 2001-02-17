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Раздел: Политика  
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Луценко прокомментировал конфликт силовиков в Сумах

Луценко прокомментировал конфликт силовиков в СумахПодозреваемых в подкупе можно обыскивать только по решению суда, а задерживать - при совершении самого подкупа избирателей.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал запугиванием действия сумских полицейских, задержавших двух сотрудников избирательного штаба Петра Порошенко по подозрению в подкупе избирателей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он заявил, что на совещании силовикам донесли положения о том, что подозреваемых в подкупе можно обыскивать только по решению суда, а задерживать - при совершении самого подкупа избирателей.

"Задержание, а тем более в наручниках - банальное запугивание. Что является превышением полномочий", - написал Луценко в комментарии к посту в Facebook.

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Как ранее сообщалось, в Сумах возник конфликт между прокуратурой и полицией из-за проверки штаба БПП. Причиной ситуации стало задержание двух граждан в ходе проверки офиса партии, которое прокуратура считает незаконным. После вмешательства прокуроров двух задержанных граждан освободили и поручили СБУ провести расследование действий полиции.

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 Теги: Луценко, Сумы, силовики

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