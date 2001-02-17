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Раздел: Политика  
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Тимошенко грозится кинуть за решетку "друзей Порошенко"

Тимошенко грозится кинуть за решетку "друзей Порошенко"Новый метод борьбы с коррупцией.

Сразу после выборов Юлия Тимошенко планирует "посадить" трех друзей Петра Порошенко. Об этом Тимошенко заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

По словам Тимошенко, такое обещание Порошенко давал во время инаугурации, но за 5 лет так и не удосужился выполнить.

"Если так Господь и народ решит и я смогу победить, то я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах и посажу трех его друзей", - заверила лидер "Батькивщины".

По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией".

Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в Новой Конституции Украины, заявила политик.

В то же время она убеждена, что анонсированный, но так и не выполнен нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне надо установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должно функционировать, как единый механизм, который не допустит подобных последствий",— подчеркнула лидер "Батькивщины".

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К тому же Тимошенко отметила, что в случае принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".

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 Теги: Тимошенко, угрозы

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Сегодня, 15:47 » Автор: Алена Шимко
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