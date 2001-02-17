Раздел: Политика
Тимошенко грозится кинуть за решетку "друзей Порошенко"
Новый метод борьбы с коррупцией.
Сразу после выборов Юлия Тимошенко планирует "посадить" трех друзей Петра Порошенко. Об этом Тимошенко заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
По словам Тимошенко, такое обещание Порошенко давал во время инаугурации, но за 5 лет так и не удосужился выполнить.
"Если так Господь и народ решит и я смогу победить, то я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах и посажу трех его друзей", - заверила лидер "Батькивщины".
По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией".
Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в Новой Конституции Украины, заявила политик.
В то же время она убеждена, что анонсированный, но так и не выполнен нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.
"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне надо установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должно функционировать, как единый механизм, который не допустит подобных последствий",— подчеркнула лидер "Батькивщины".
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К тому же Тимошенко отметила, что в случае принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".
Сразу после выборов Юлия Тимошенко планирует "посадить" трех друзей Петра Порошенко. Об этом Тимошенко заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
По словам Тимошенко, такое обещание Порошенко давал во время инаугурации, но за 5 лет так и не удосужился выполнить.
"Если так Господь и народ решит и я смогу победить, то я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах и посажу трех его друзей", - заверила лидер "Батькивщины".
По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией".
Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в Новой Конституции Украины, заявила политик.
В то же время она убеждена, что анонсированный, но так и не выполнен нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.
"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне надо установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должно функционировать, как единый механизм, который не допустит подобных последствий",— подчеркнула лидер "Батькивщины".
Читайте также: Порошенко грозится вывести Украину на семидесятое место в рейтинге Doing Business
К тому же Тимошенко отметила, что в случае принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".
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