В Минкульте заявили, что не влияют на отбор участников на Евровидение

Все решения по песенному конкурсу принимает Общественный вещатель.



В Министерстве культуры заявляют, что не влияют на отбор участников песенного конкурса Евровидение. Об этом говорится сообщении ведомства в Facebook, передает интернет-издание



"Министерство культуры Украины и, в частности, министр культуры, никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение отборов артистов к этому песенному конкурсу. Это исключительно компетенция вещателя - UA: Суспільне, не подчиняется Министерству культуры", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что Минкульт не формирует политику канала и никоим образом не финансирует его.



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"Министерство культуры Украины не выбирает жюри и не контролирует отбор участников этого конкурса (Евровидения). Министерство культуры Украины также не заключает контракт с артистом-победителем. Все это - компетенция вещателя - Общественного вещателя Украины ", - говорится в разъяснении



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Министерстве культуры заявляют, что не влияют на отбор участников песенного конкурса Евровидение. Об этом говорится сообщении ведомства в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Министерство культуры Украины и, в частности, министр культуры, никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение отборов артистов к этому песенному конкурсу. Это исключительно компетенция вещателя - UA: Суспільне, не подчиняется Министерству культуры", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Минкульт не формирует политику канала и никоим образом не финансирует его."Министерство культуры Украины не выбирает жюри и не контролирует отбор участников этого конкурса (Евровидения). Министерство культуры Украины также не заключает контракт с артистом-победителем. Все это - компетенция вещателя - Общественного вещателя Украины ", - говорится в разъяснении





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