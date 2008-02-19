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Раздел: Политика  
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В Минкульте заявили, что не влияют на отбор участников на Евровидение

В Минкульте заявили, что не влияют на отбор участников на ЕвровидениеВсе решения по песенному конкурсу принимает Общественный вещатель.

В Министерстве культуры заявляют, что не влияют на отбор участников песенного конкурса Евровидение. Об этом говорится сообщении ведомства в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Министерство культуры Украины и, в частности, министр культуры, никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение отборов артистов к этому песенному конкурсу. Это исключительно компетенция вещателя - UA: Суспільне, не подчиняется Министерству культуры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Минкульт не формирует политику канала и никоим образом не финансирует его.

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"Министерство культуры Украины не выбирает жюри и не контролирует отбор участников этого конкурса (Евровидения). Министерство культуры Украины также не заключает контракт с артистом-победителем. Все это - компетенция вещателя - Общественного вещателя Украины ", - говорится в разъяснении

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 Теги: Минкульт, Евровидение

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