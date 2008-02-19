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Раздел: Политика  
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Порошенко мечтает стать евродепутатом

Порошенко мечтает стать евродепутатомГлава государства мечтает в будущем стать депутатом Европейского парламента от Украины.

После завершения президентства Петр Порошенко мечтает стать депутатом Европейского парламента от Украины. Об этом он заявил в понедельник, 25 февраля, во время выступления на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"И когда меня спрашивают, а кем я хочу работать ... после президентской каденции или каденций, я сказал, для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского парламента от Украины", - заявил Порошенкою

В то же время он напомнил, что право делегировать депутатов в Европарламент может только страна-член Евросоюза.

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В этом контексте Порошенко подчеркнул важность достижения Украиной критериев членства в ЕС и НАТО и предоставления соответствующих заявок о вступлении.

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 Теги: Порошенко, евродепутат

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