Раздел: Политика
Порошенко мечтает стать евродепутатом
Глава государства мечтает в будущем стать депутатом Европейского парламента от Украины.
После завершения президентства Петр Порошенко мечтает стать депутатом Европейского парламента от Украины. Об этом он заявил в понедельник, 25 февраля, во время выступления на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"И когда меня спрашивают, а кем я хочу работать ... после президентской каденции или каденций, я сказал, для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского парламента от Украины", - заявил Порошенкою
В то же время он напомнил, что право делегировать депутатов в Европарламент может только страна-член Евросоюза.
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В этом контексте Порошенко подчеркнул важность достижения Украиной критериев членства в ЕС и НАТО и предоставления соответствующих заявок о вступлении.
После завершения президентства Петр Порошенко мечтает стать депутатом Европейского парламента от Украины. Об этом он заявил в понедельник, 25 февраля, во время выступления на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"И когда меня спрашивают, а кем я хочу работать ... после президентской каденции или каденций, я сказал, для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского парламента от Украины", - заявил Порошенкою
В то же время он напомнил, что право делегировать депутатов в Европарламент может только страна-член Евросоюза.
Читайте также: В Раде прокомментировали результаты нацотбора на Евровидение
В этом контексте Порошенко подчеркнул важность достижения Украиной критериев членства в ЕС и НАТО и предоставления соответствующих заявок о вступлении.
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