Раздел: Политика
Глава МИД озвучил условия наступления мира с Россией
Климкин сказал, когда возможен мир с Россией.
Мир со страной-агрессором Россией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом в эфире программы Свобода заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Я считаю, что мир с Россией, и я это ответственно говорю, может прийти только и исключительно после деоккупации Донбасса и Крыма. У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения Крыма всего, никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, которую все должны понимать ", - подчеркнул Климкин.
Он считает, что жители Крыма должны понимать, что с оккупацией украинского полуострова "у них забрали все". "Они ничего не значат", - подчеркнул Климкин.
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По его словам, "никто за нас не получит победу", кроме нас самих, но без поддержки Европы это невозможно.
Мир со страной-агрессором Россией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом в эфире программы Свобода заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Я считаю, что мир с Россией, и я это ответственно говорю, может прийти только и исключительно после деоккупации Донбасса и Крыма. У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения Крыма всего, никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, которую все должны понимать ", - подчеркнул Климкин.
Он считает, что жители Крыма должны понимать, что с оккупацией украинского полуострова "у них забрали все". "Они ничего не значат", - подчеркнул Климкин.
Читайте также: Порошенко мечтает стать евродепутатом
По его словам, "никто за нас не получит победу", кроме нас самих, но без поддержки Европы это невозможно.
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