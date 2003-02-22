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Порошенко заявил о кибератаках на Центризбирком

Порошенко заявил о кибератаках на ЦентризбиркомВ течение двух дней на Центризбирком совершались DDoS-атаки со стороны России, утверждает президент.

Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам со стороны России, утверждает президент Петр Порошенко. Об этом он рассказал в ходе встречи с представителями IT-индустрии во вторник, 26 февраля, в Киеве, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

"В СНБО разработали механизмы защиты вместе с СБУ, департамент нформационной безопасности и полиции по киберзащите ЦИК совместно с нашими американскими партнерами, потому что вчера и позавчера состоялись DDoS-атаки со стороны РФ", - заявил президент.

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Он также отметил, что после этого в Одессе прошли переговоры с представителями Вооруженных Сил и Госдепартамента США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

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 Теги: кибератаки

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