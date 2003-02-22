Раздел: Политика
США призвали к проведению честных выборов в Украине
Курт Волкер обсудил увеличение военного присутствия США в Черном море.
Всем кандидатам на выборах президента Украины важно придерживаться честного подхода к избирательной кампании. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Он отметил, что США считают, что очень важно, чтобы выборы в Украине были честными, открытыми и демократичными.
"Выборы как президента, так и парламента. Для этого важно придерживаться такого подхода для всех кандидатов и всех партий. Потому что, кто бы не победил на выборах, ему нужна эта легитимность, чтобы доказать, что этот человек победил в открытый и честный способ. И прочность украинской демократии - это то, что останется прочным и в дальнейшем в Украине", - заявил Волкер.
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Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море, противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море.
Всем кандидатам на выборах президента Украины важно придерживаться честного подхода к избирательной кампании. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Он отметил, что США считают, что очень важно, чтобы выборы в Украине были честными, открытыми и демократичными.
"Выборы как президента, так и парламента. Для этого важно придерживаться такого подхода для всех кандидатов и всех партий. Потому что, кто бы не победил на выборах, ему нужна эта легитимность, чтобы доказать, что этот человек победил в открытый и честный способ. И прочность украинской демократии - это то, что останется прочным и в дальнейшем в Украине", - заявил Волкер.
Читайте также: В США призвали Украину удвоить усилия по проведению реформ
Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море, противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море.
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