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Раздел: Политика  
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США призвали к проведению честных выборов в Украине

США призвали к проведению честных выборов в УкраинеКурт Волкер обсудил увеличение военного присутствия США в Черном море.

Всем кандидатам на выборах президента Украины важно придерживаться честного подхода к избирательной кампании. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Он отметил, что США считают, что очень важно, чтобы выборы в Украине были честными, открытыми и демократичными.

"Выборы как президента, так и парламента. Для этого важно придерживаться такого подхода для всех кандидатов и всех партий. Потому что, кто бы не победил на выборах, ему нужна эта легитимность, чтобы доказать, что этот человек победил в открытый и честный способ. И прочность украинской демократии - это то, что останется прочным и в дальнейшем в Украине", - заявил Волкер.

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Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море, противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море.

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 Теги: Курт Волкер, выборы, Украина

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