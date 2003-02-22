В КИУ сообщили, сколько потратили партии в 2018 году

Парламентские политические партии в 2018 году официально потратили на деятельность рекордные 727 миллионов гривен.



В 2018 году парламентские партии официально потратили рекордные 727 миллионов гривен. Об этом в среду, 27 февраля сообщает Комитет избирателей Украины, передает интернет-издание



Отмечается, что 513 миллионов расходов - это деньги, полученные партиями из госбюджета.



"Больше всего за год потратили партии Батькивщина (188 миллионов гривен), Народный Фронт (133 миллиона), Блок Петра Порошенко Солидарность (130 миллионов) и Самопомощь (124 миллиона). Радикальная партия Олега Ляшко потратила 93 миллиона гривен, Оппозиционный блок - 56 миллионов", - говорится в сообщении.



Согласно данным комитета, больше всего денег ушло на оплату рекламы - 293 миллиона или 40% от всех расходов, из них 180 миллионов - это оплата рекламы на телевидении. Среди партий лидером по официальным затратам на телевизионную рекламу является Батькивщина. За год партия потратила на рекламу по ТВ 120 миллионов гривен. Еще 36 миллионов на рекламу по ТВ потратила Радикальная партия Олега Ляшко, 17 миллионов - расходы Народного Фронта.



На содержание местных организаций партий ушло 114 миллионов гривен, расходы на зарплату составляют 92 миллиона, на осуществление материальных затрат и оплату услуг ушло 89 миллионов, аренду офисов - 68.



Таким образом, с приближением выборов партии стали тратить значительно больше. Если в 2017 году все шесть парламентских партий вместе потратили 454 миллиона гривен, то в 2018 году - 727.



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"В 2018 году партии потратили часть средств на самопиар. На рекламу было потрачено почти каждую вторую гривну из общих затрат партий. При этом тратились, в том числе, средства налогоплательщиков, полученные партиями в рамках государственного финансирования их деятельности, что является отрицательной тенденцией", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В 2018 году парламентские партии официально потратили рекордные 727 миллионов гривен. Об этом в среду, 27 февраля сообщает Комитет избирателей Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечается, что 513 миллионов расходов - это деньги, полученные партиями из госбюджета."Больше всего за год потратили партии Батькивщина (188 миллионов гривен), Народный Фронт (133 миллиона), Блок Петра Порошенко Солидарность (130 миллионов) и Самопомощь (124 миллиона). Радикальная партия Олега Ляшко потратила 93 миллиона гривен, Оппозиционный блок - 56 миллионов", - говорится в сообщении.Согласно данным комитета, больше всего денег ушло на оплату рекламы - 293 миллиона или 40% от всех расходов, из них 180 миллионов - это оплата рекламы на телевидении. Среди партий лидером по официальным затратам на телевизионную рекламу является Батькивщина. За год партия потратила на рекламу по ТВ 120 миллионов гривен. Еще 36 миллионов на рекламу по ТВ потратила Радикальная партия Олега Ляшко, 17 миллионов - расходы Народного Фронта.На содержание местных организаций партий ушло 114 миллионов гривен, расходы на зарплату составляют 92 миллиона, на осуществление материальных затрат и оплату услуг ушло 89 миллионов, аренду офисов - 68.Таким образом, с приближением выборов партии стали тратить значительно больше. Если в 2017 году все шесть парламентских партий вместе потратили 454 миллиона гривен, то в 2018 году - 727."В 2018 году партии потратили часть средств на самопиар. На рекламу было потрачено почти каждую вторую гривну из общих затрат партий. При этом тратились, в том числе, средства налогоплательщиков, полученные партиями в рамках государственного финансирования их деятельности, что является отрицательной тенденцией", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.





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