Раздел: Политика
Кернес обматерил бывшего депутата
Мэр Харькова резко высказался в адрес бывшего депутата, который с другими активистами протестовал на сессии горсовета.
Во время сессии Харьковского горсовета в среду, 27 февраля, мэр города Геннадий Кернес публично нецензурно высказался в адрес бывшего депутата Дмитрия Маринина, который с другими активистами протестовал против повышения тарифов на проезд, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Мой Харьков.
После того, как депутаты проголосовали за повышение стоимости проезда, экс-депутат Маринин призывал харьковчан устроить гражданское неповиновение, а депутатов "не слушать наперсточника".
В ответ Кернес резко высказался в адрес Маринина.
"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл***!", - сказал Геннадий Кернес экс-депутату Маринину. После этого активисты покинули сессионный зал.
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На улице перед зданием мэрии активисты сообщили о необходимости выразить городскому голове и депутатам недоверие и провести перевыборы в течении 60 дней.
Во время сессии Харьковского горсовета в среду, 27 февраля, мэр города Геннадий Кернес публично нецензурно высказался в адрес бывшего депутата Дмитрия Маринина, который с другими активистами протестовал против повышения тарифов на проезд, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Мой Харьков.
После того, как депутаты проголосовали за повышение стоимости проезда, экс-депутат Маринин призывал харьковчан устроить гражданское неповиновение, а депутатов "не слушать наперсточника".
В ответ Кернес резко высказался в адрес Маринина.
"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл***!", - сказал Геннадий Кернес экс-депутату Маринину. После этого активисты покинули сессионный зал.
Читайте также: В КИУ сообщили, сколько потратили партии в 2018 году
На улице перед зданием мэрии активисты сообщили о необходимости выразить городскому голове и депутатам недоверие и провести перевыборы в течении 60 дней.
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