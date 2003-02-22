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Раздел: Политика  
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Кернес обматерил бывшего депутата

Кернес обматерил бывшего депутатаМэр Харькова резко высказался в адрес бывшего депутата, который с другими активистами протестовал на сессии горсовета.

Во время сессии Харьковского горсовета в среду, 27 февраля, мэр города Геннадий Кернес публично нецензурно высказался в адрес бывшего депутата Дмитрия Маринина, который с другими активистами протестовал против повышения тарифов на проезд, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Мой Харьков.

После того, как депутаты проголосовали за повышение стоимости проезда, экс-депутат Маринин призывал харьковчан устроить гражданское неповиновение, а депутатов "не слушать наперсточника".

В ответ Кернес резко высказался в адрес Маринина.

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл***!", - сказал Геннадий Кернес экс-депутату Маринину. После этого активисты покинули сессионный зал.

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На улице перед зданием мэрии активисты сообщили о необходимости выразить городскому голове и депутатам недоверие и провести перевыборы в течении 60 дней.

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 Теги: Кернес

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