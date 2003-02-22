Луценко рассказал о контрабанде в оборонке из России

ГПУ еще в начале 2017 года провела обыски в Оптимумспецдеталь, которая фигурирует в расследовании журналистов.



Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в среду, 27 февраля, подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из России, сообщает интернет-издание



В частности, Луценко заявил, что продажа военной техники в 2014 году осложнила ремонт боевой техники предприятий оборонпрома. По его словам, большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в РФ, а воспроизведение такого производства будет стоить "миллиардных капиталовложений".



"Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации", - сказал Луценко.



"Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым", - добавил он.



По его словам, "неприемлемым" и "аморальным" для него "грубая нажива на таком бизнесе". "Генеральная прокуратура проводит еще с 2016 года следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса", - сказал генпрокурор.



Он рассказал, что в начале 2017 в ходе обысков в Оптимумспецдеталь, которая фигурирует в расследовании журналистов, были изъяты доказательства о возможности хищений госсредств в особо крупном размере.



В том же году, после обработки изъятых при обыске документов, в прокуратуре рассматривалась возможность влияния "дельцов" предприятия на работников НАБУ.



Луценко заявил, что за прошлый год ГФС провела налоговую проверку всех контрагентов Оптимумспецдетали.

"Установлены убытки на 22 млн гривен, которые не поступили в бюджет из-за неуплаты налогов", - сообщил он.



Луценко отметил, что в ближайшее время будут получены результаты проверки еще 30 контрагентов Оптимумспецдетали.



"Действительно, предприятия военного комплекса, а также завод Кузница на Рыбацком, который готовил определенные изделия для предприятий оборонпрому получали от Оптимумспецдетали продукцию в основном происхождением из страны агрессора, которая была доставлена ​​в неустановленных следствием способом", - сказал генпрокурор.



Также, по словам Луценко, с РФ поставлялось "реальное железо", которое успешно использовали для ремонта военной техники и успешно ведет себя в зоне военных действий на Донбассе.



Генпрокурор заверил, что следствие уже вышло на финальную стадию процессуальных действий, когда журналисты программы Наші гроші опубликовали расследование о хищении в оборонке.



Читайте также: Схемы в оборонке: отстранены два директора заводов



"Если политический ажиотаж, поднятый в ВР, и разглашение данных досудебного следствия не помешают нам, то мы продолжим допросы, которые идут в последнее время, вручим, после начисления ГФС окончательного размера убытков, подозрение, арестуем при необходимости имущество и привлечем к уголовной ответственности всех, кто причастен к схеме", - заверил Луценко.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в среду, 27 февраля, подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из России, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП В частности, Луценко заявил, что продажа военной техники в 2014 году осложнила ремонт боевой техники предприятий оборонпрома. По его словам, большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в РФ, а воспроизведение такого производства будет стоить "миллиардных капиталовложений"."Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации", - сказал Луценко."Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым", - добавил он.По его словам, "неприемлемым" и "аморальным" для него "грубая нажива на таком бизнесе". "Генеральная прокуратура проводит еще с 2016 года следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса", - сказал генпрокурор.Он рассказал, что в начале 2017 в ходе обысков в Оптимумспецдеталь, которая фигурирует в расследовании журналистов, были изъяты доказательства о возможности хищений госсредств в особо крупном размере.В том же году, после обработки изъятых при обыске документов, в прокуратуре рассматривалась возможность влияния "дельцов" предприятия на работников НАБУ.Луценко заявил, что за прошлый год ГФС провела налоговую проверку всех контрагентов Оптимумспецдетали."Установлены убытки на 22 млн гривен, которые не поступили в бюджет из-за неуплаты налогов", - сообщил он.Луценко отметил, что в ближайшее время будут получены результаты проверки еще 30 контрагентов Оптимумспецдетали."Действительно, предприятия военного комплекса, а также завод Кузница на Рыбацком, который готовил определенные изделия для предприятий оборонпрому получали от Оптимумспецдетали продукцию в основном происхождением из страны агрессора, которая была доставлена ​​в неустановленных следствием способом", - сказал генпрокурор.Также, по словам Луценко, с РФ поставлялось "реальное железо", которое успешно использовали для ремонта военной техники и успешно ведет себя в зоне военных действий на Донбассе.Генпрокурор заверил, что следствие уже вышло на финальную стадию процессуальных действий, когда журналисты программы Наші гроші опубликовали расследование о хищении в оборонке."Если политический ажиотаж, поднятый в ВР, и разглашение данных досудебного следствия не помешают нам, то мы продолжим допросы, которые идут в последнее время, вручим, после начисления ГФС окончательного размера убытков, подозрение, арестуем при необходимости имущество и привлечем к уголовной ответственности всех, кто причастен к схеме", - заверил Луценко.





Загрузка...