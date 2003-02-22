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Раздел: Политика  
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Ляшко рассказал о мальчике, который заплакал, увидев его

Ляшко рассказал о мальчике, который заплакал, увидев егоНа одной из встреч на Ровенщине к политику подошел школьник.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, что на одной из встреч на Ровенщине к нему подошел школьник и расплакался.

Об этом пишет Хроника.инфо, ссылаясь на Facebook политика.

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"Восьмиклассник Вася пришел ко мне на встречу в Гоще Ровенской области и расплакался. Я думал, у него беда в жизни, а он говорит: это я от радости. Это хорошо, что дети радуются, когда меня видят. Но сделаю так, чтобы они радовались достойной зарплате родителей, вкусному обеду в школе за счет государства и возможности реализовать себя в жизни", – сообщил Ляшко.

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 Теги: Ляшко, мальчик

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