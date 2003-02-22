Ляшко рассказал о мальчике, который заплакал, увидев его

На одной из встреч на Ровенщине к политику подошел школьник.



Лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, что на одной из встреч на Ровенщине к нему подошел школьник и расплакался.



Об этом пишет



Читайте также: Кернес обматерил бывшего депутата



"Восьмиклассник Вася пришел ко мне на встречу в Гоще Ровенской области и расплакался. Я думал, у него беда в жизни, а он говорит: это я от радости. Это хорошо, что дети радуются, когда меня видят. Но сделаю так, чтобы они радовались достойной зарплате родителей, вкусному обеду в школе за счет государства и возможности реализовать себя в жизни", – сообщил Ляшко.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, что на одной из встреч на Ровенщине к нему подошел школьник и расплакался.Об этом пишет Хроника.инфо , ссылаясь на Facebook политика."Восьмиклассник Вася пришел ко мне на встречу в Гоще Ровенской области и расплакался. Я думал, у него беда в жизни, а он говорит: это я от радости. Это хорошо, что дети радуются, когда меня видят. Но сделаю так, чтобы они радовались достойной зарплате родителей, вкусному обеду в школе за счет государства и возможности реализовать себя в жизни", – сообщил Ляшко.





Загрузка...