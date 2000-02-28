Порошенко внес в парламент законопроект против уклонения от уплаты налогов

Законопроект помечен как неотложный.



Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект N0216 о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.



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Документ был внесен в парламент 27 февраля. Последний этап прохождения - направлен на рассмотрение комитета.



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Необходимость заключения и ратификации Многосторонней конвенции обусловлена ​​тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт BEPS, говорится в проекте закона.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект N0216 о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net Документ был внесен в парламент 27 февраля. Последний этап прохождения - направлен на рассмотрение комитета.Необходимость заключения и ратификации Многосторонней конвенции обусловлена ​​тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт BEPS, говорится в проекте закона.





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