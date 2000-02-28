Раздел: Политика
Порошенко внес в парламент законопроект против уклонения от уплаты налогов
Законопроект помечен как неотложный.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект N0216 о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Документ был внесен в парламент 27 февраля. Последний этап прохождения - направлен на рассмотрение комитета.
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Необходимость заключения и ратификации Многосторонней конвенции обусловлена тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт BEPS, говорится в проекте закона.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект N0216 о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Документ был внесен в парламент 27 февраля. Последний этап прохождения - направлен на рассмотрение комитета.
Читайте также: Порошенко внес в парламент законопроект о валюте
Необходимость заключения и ратификации Многосторонней конвенции обусловлена тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт BEPS, говорится в проекте закона.
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