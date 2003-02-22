Раздел: Политика
Гладковский признал закупку запчастей в России
Покупка запчастей для военной техники у России – сложная задача, к которой привлечены украинские спецслужбы, отметил Гладковский.
Отстраненный заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский признал, что Украина действительно закупает запчасти для военной техники в России. Но отверг обвинения о своей причастности к коррупционным схемам. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в эфире телеканала ZIK вечером в среду, 27 февраля.
"Во время моей работы председателем межведомственной комиссии оборонно-промышленного комплекса, когда мы отрабатывали стратегию импортозамещения, нам к сожалению, много комплектующих невозможно производить. Это сложно технологически, и я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где она производится", – сказал Гладковский.
Он заверил, что "это очень сложная задача, в который вовлечены и наши спецслужбы".
"Не могу раскрывать детали – но скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь. Нам главное, чтобы те восстановленные танки, модернизированные, чтобы они стреляли – это главная задача оборонной промышленности", – добавил он.
При этом Олег Гладковский опроверг информацию о причастности своей семьи к хищениям.
"Это наглая ложь, где люди подают какую-то информацию якобы из анонимных источников, но от этого страдает и моя личная судьба, и судьба моей семьи", – сказал отстраненный замглавы СНБО.
Читайте также: "Укроборонпром" отстранил двух директоров: названа причина
Гладковский назвал работу журналистов "частью грязных технологий борьбы за власть".
Отстраненный заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский признал, что Украина действительно закупает запчасти для военной техники в России. Но отверг обвинения о своей причастности к коррупционным схемам. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в эфире телеканала ZIK вечером в среду, 27 февраля.
"Во время моей работы председателем межведомственной комиссии оборонно-промышленного комплекса, когда мы отрабатывали стратегию импортозамещения, нам к сожалению, много комплектующих невозможно производить. Это сложно технологически, и я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где она производится", – сказал Гладковский.
Он заверил, что "это очень сложная задача, в который вовлечены и наши спецслужбы".
"Не могу раскрывать детали – но скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь. Нам главное, чтобы те восстановленные танки, модернизированные, чтобы они стреляли – это главная задача оборонной промышленности", – добавил он.
При этом Олег Гладковский опроверг информацию о причастности своей семьи к хищениям.
"Это наглая ложь, где люди подают какую-то информацию якобы из анонимных источников, но от этого страдает и моя личная судьба, и судьба моей семьи", – сказал отстраненный замглавы СНБО.
Читайте также: "Укроборонпром" отстранил двух директоров: названа причина
Гладковский назвал работу журналистов "частью грязных технологий борьбы за власть".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
89
0
Оставьте свой комментарий