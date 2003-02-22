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Порошенко подписал новый законопроект о незаконном обогащении

Порошенко подписал новый законопроект о незаконном обогащенииПетр Порошенко заявил, что вносит в Верховную Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный. Об этом глава государства в четверг, 28 февраля, заявил на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком, сообщается на странице президента в соцсети Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Суда. Предоставляю законопроекту статус неотложного", - заявил Порошенко.

Напомним, накануне КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

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Петр Порошенко заявлял, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной.

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 Теги: законопроект, обогащение

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