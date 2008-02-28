У Турчинова опровергли информацию о якобы подрыве его автомобиля

Позже сам Турчинов также подтвердил у себя в Facebook, что никакого покушения на него не было.



В пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова опровергли информацию о якобы подрыве его автомобиля в Киеве.



"В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в официальном заявлении, передает интернет-издание



Позже сам Турчинов также подтвердил у себя в Facebook, что никакого покушения на него не было.



Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева неизвестные бросили гранату в автомобиль Audi Q8 з номерными знаками КА7777АН.



При этом Информатор со ссылкой на свои источники заявил, что данным автомобилем долгое время пользовался Турчинов.



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В то же время, на опубликованных в Сети видео видно, что на самом деле он ездил на Audi с другим номером. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова опровергли информацию о якобы подрыве его автомобиля в Киеве."В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в официальном заявлении, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Позже сам Турчинов также подтвердил у себя в Facebook, что никакого покушения на него не было.Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева неизвестные бросили гранату в автомобиль Audi Q8 з номерными знаками КА7777АН.При этом Информатор со ссылкой на свои источники заявил, что данным автомобилем долгое время пользовался Турчинов.В то же время, на опубликованных в Сети видео видно, что на самом деле он ездил на Audi с другим номером.





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