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Раздел: Политика  
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У Турчинова опровергли информацию о якобы подрыве его автомобиля

У Турчинова опровергли информацию о якобы подрыве его автомобиляПозже сам Турчинов также подтвердил у себя в Facebook, что никакого покушения на него не было.

В пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова опровергли информацию о якобы подрыве его автомобиля в Киеве.

"В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в официальном заявлении, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Позже сам Турчинов также подтвердил у себя в Facebook, что никакого покушения на него не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева неизвестные бросили гранату в автомобиль Audi Q8 з номерными знаками КА7777АН.

При этом Информатор со ссылкой на свои источники заявил, что данным автомобилем долгое время пользовался Турчинов.

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В то же время, на опубликованных в Сети видео видно, что на самом деле он ездил на Audi с другим номером.
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 Теги: Турчинов

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