В Британии арестованы два особняка и акции Фирташа

Суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы.



Лондонский суд арестовал два особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также другое имущество на общую сумму в 50 млн фунтов (более $66,5 млн).



Об этом пишет



Как сообщает российская газета Коммерсантъ, обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ, которому компании Фирташа должны 2,5 млрд руб (более $38 млн).



Суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы.



По данным источников издания, иск в Высокий суд Англии и Уэльса подали представители банка 26 февраля в поддержку решения кипрского суда, который в январе арестовал активы и имущество олигарха почти на $46 млн. Обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF. Группа компаний назвала претензии российского банка ВТБ безосновательными и собиралась обжаловать решение суда.



Под арест Лондонского суда попали два элитных особняка в центре британской столицы - пятиэтажный дом в престижном районе Найтсбридж, рядом с Гайд-парком, и историческое здание, которое раньше, по данным британских СМИ, было частью бывшей станции лондонского метро Бромптон-роуд и находилось в собственности военного министерства Британии.



Читайте также: Суд в Вене подтвердил отказ в экстрадиции в Испанию Фирташа



Кроме особняков, суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых составляет около 2 млн фунтов ($2,7 млн). Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Лондонский суд арестовал два особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также другое имущество на общую сумму в 50 млн фунтов (более $66,5 млн).Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net Как сообщает российская газета Коммерсантъ, обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ, которому компании Фирташа должны 2,5 млрд руб (более $38 млн).Суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы.По данным источников издания, иск в Высокий суд Англии и Уэльса подали представители банка 26 февраля в поддержку решения кипрского суда, который в январе арестовал активы и имущество олигарха почти на $46 млн. Обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF. Группа компаний назвала претензии российского банка ВТБ безосновательными и собиралась обжаловать решение суда.Под арест Лондонского суда попали два элитных особняка в центре британской столицы - пятиэтажный дом в престижном районе Найтсбридж, рядом с Гайд-парком, и историческое здание, которое раньше, по данным британских СМИ, было частью бывшей станции лондонского метро Бромптон-роуд и находилось в собственности военного министерства Британии.Кроме особняков, суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых составляет около 2 млн фунтов ($2,7 млн).





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