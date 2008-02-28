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В Британии арестованы два особняка и акции Фирташа

В Британии арестованы два особняка и акции ФирташаСуд также обязал ответчика раскрыть все свои активы.

Лондонский суд арестовал два особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также другое имущество на общую сумму в 50 млн фунтов (более $66,5 млн).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Как сообщает российская газета Коммерсантъ, обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ, которому компании Фирташа должны 2,5 млрд руб (более $38 млн).

Суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы.

По данным источников издания, иск в Высокий суд Англии и Уэльса подали представители банка 26 февраля в поддержку решения кипрского суда, который в январе арестовал активы и имущество олигарха почти на $46 млн. Обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF. Группа компаний назвала претензии российского банка ВТБ безосновательными и собиралась обжаловать решение суда.

Под арест Лондонского суда попали два элитных особняка в центре британской столицы - пятиэтажный дом в престижном районе Найтсбридж, рядом с Гайд-парком, и историческое здание, которое раньше, по данным британских СМИ, было частью бывшей станции лондонского метро Бромптон-роуд и находилось в собственности военного министерства Британии.

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Кроме особняков, суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых составляет около 2 млн фунтов ($2,7 млн).
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 Теги: арест, Фирташ

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