Раздел: Политика
Климкин объяснил, как решить исторический спор с Польшей
Исторический спор между странами продолжается с 2017 года, когда Украина запретила эксгумацию польских жертв.
Украина и Польша должны одновременно совершить действия в направлении решения исторического конфликта между странами. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в интервью Польскому радио рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.
Он отметил, что возможность эксгумации и поминовения польских жертв в Украине должна быть восстановлена, но при определенных условиях.
Он отметил, что в исторической политике и Польша, и Украина могут делать позитивные жесты.
Министр подчеркнул, что Украина положительно восприняла решение Конституционного суда Польши, который отменил поправку в закон об Институте национальной памяти, касающуюся украинского национализма. Как он отметил, это создает положительный контекст.
Очевидно, по словам Климкина, следующим этапом должно стать восстановление работы, направленной на поиск и эксгумацию останков поляков. Но, подчеркнул он, Украина ожидает в то же время от Польши действий, направленных на восстановление разрушенных украинских памятников на территории Польши.
Читайте также: Украина может отменить безвиз с Израилем
Дипломат заявил о необходимости действий с двух сторон. "Я думаю, что такой сценарий возможен", - сказал Климкин и добавил, что украинский вице-премьер Павел Розенко пригласил вице-премьера Петра Глинского обсудить детали.
Украина и Польша должны одновременно совершить действия в направлении решения исторического конфликта между странами. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в интервью Польскому радио рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.
Он отметил, что возможность эксгумации и поминовения польских жертв в Украине должна быть восстановлена, но при определенных условиях.
Он отметил, что в исторической политике и Польша, и Украина могут делать позитивные жесты.
Министр подчеркнул, что Украина положительно восприняла решение Конституционного суда Польши, который отменил поправку в закон об Институте национальной памяти, касающуюся украинского национализма. Как он отметил, это создает положительный контекст.
Очевидно, по словам Климкина, следующим этапом должно стать восстановление работы, направленной на поиск и эксгумацию останков поляков. Но, подчеркнул он, Украина ожидает в то же время от Польши действий, направленных на восстановление разрушенных украинских памятников на территории Польши.
Читайте также: Украина может отменить безвиз с Израилем
Дипломат заявил о необходимости действий с двух сторон. "Я думаю, что такой сценарий возможен", - сказал Климкин и добавил, что украинский вице-премьер Павел Розенко пригласил вице-премьера Петра Глинского обсудить детали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
94
0
Оставьте свой комментарий