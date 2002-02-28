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Раздел: Политика  
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Епифаний заявил о безумном противодействии признанию ПЦУ

Епифаний заявил о безумном противодействии признанию ПЦУМосква прорабатывает практически каждого архиерея.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) рассказал, что ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ из-за сильнейшего давления России.

"Я общался с иерархами разных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поэтому считал, что этот процесс будет более быстрым. Но, к сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы этого не произошло", - сказал Епифаний в интервью, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной церкви, убеждают в том, что церковь не имеет будущего, собирают разные исторические факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не присоединялись к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. И мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне признанию нашей автокефалии", - сказал митрополит Киевский.

Несмотря на это Епифаний верит, что ПЦУ добьется признания со стороны поместных церквей.

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"Я верю, что постепенно, с Божьей помощью, признание произойдет. Возможно, не так быстро, как мы мечтали. Но это будет. В марте должно состояться заседание архиерейского собора Элладской церкви, мы услышим их ответ, и тогда будем видеть, как нам действовать в будущем", - сказал митрополит.
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 Теги: Епифаний, ПЦУ

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Сегодня, 12:38 » Автор: Богдан Процив
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