Раздел: Политика
Епифаний заявил о безумном противодействии признанию ПЦУ
Москва прорабатывает практически каждого архиерея.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) рассказал, что ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ из-за сильнейшего давления России.
"Я общался с иерархами разных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поэтому считал, что этот процесс будет более быстрым. Но, к сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы этого не произошло", - сказал Епифаний в интервью, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной церкви, убеждают в том, что церковь не имеет будущего, собирают разные исторические факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не присоединялись к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. И мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне признанию нашей автокефалии", - сказал митрополит Киевский.
Несмотря на это Епифаний верит, что ПЦУ добьется признания со стороны поместных церквей.
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"Я верю, что постепенно, с Божьей помощью, признание произойдет. Возможно, не так быстро, как мы мечтали. Но это будет. В марте должно состояться заседание архиерейского собора Элладской церкви, мы услышим их ответ, и тогда будем видеть, как нам действовать в будущем", - сказал митрополит.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) рассказал, что ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ из-за сильнейшего давления России.
"Я общался с иерархами разных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поэтому считал, что этот процесс будет более быстрым. Но, к сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы этого не произошло", - сказал Епифаний в интервью, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной церкви, убеждают в том, что церковь не имеет будущего, собирают разные исторические факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не присоединялись к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. И мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне признанию нашей автокефалии", - сказал митрополит Киевский.
Несмотря на это Епифаний верит, что ПЦУ добьется признания со стороны поместных церквей.
Читайте также: В ГПУ установили новых фигурантов по делу Евромайдана
"Я верю, что постепенно, с Божьей помощью, признание произойдет. Возможно, не так быстро, как мы мечтали. Но это будет. В марте должно состояться заседание архиерейского собора Элладской церкви, мы услышим их ответ, и тогда будем видеть, как нам действовать в будущем", - сказал митрополит.
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