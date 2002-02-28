Раздел: Политика
Один из кандидатов снялся с президентских выборов
Андрей Садовый заявил о своей поддержке другого кандидата, с которым намерен подписать публичное соглашение.
Кандидат в президенты и лидер партии Самопомич Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Об этом решении объявил сам политик на брифинге в пятницу, 1 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Объясняя свое решение, Садовый сослался на данные социологических исследований. Согласно данным опроса, его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.
"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - заявил Садовый.
Он добавил, что подпишет с Гриценко на следующей неделе публичное соглашение.
"Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичное соглашение. И там, в том соглашении, будут очень важны принципы. Принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех", - добавил Садовый.
Отметим, что Садовый - первый из 44 кандидатов, принявший решение снять свою кандидатуру на этих выборах. Денежный залог в размере 2,5 миллионов гривен ему возвращен не будет. Вопрос объединения кандидатов поднимался с минувшего года, задолго до официального старта избирательной кампании. По прогнозам экспертов, у Гриценко хороший шанс победить на выборах при условии объединения с Садовым.
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Как известно, первый тур президентских выборов состоится 31 марта.
Кандидат в президенты и лидер партии Самопомич Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Об этом решении объявил сам политик на брифинге в пятницу, 1 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Объясняя свое решение, Садовый сослался на данные социологических исследований. Согласно данным опроса, его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.
"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - заявил Садовый.
Он добавил, что подпишет с Гриценко на следующей неделе публичное соглашение.
"Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичное соглашение. И там, в том соглашении, будут очень важны принципы. Принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех", - добавил Садовый.
Отметим, что Садовый - первый из 44 кандидатов, принявший решение снять свою кандидатуру на этих выборах. Денежный залог в размере 2,5 миллионов гривен ему возвращен не будет. Вопрос объединения кандидатов поднимался с минувшего года, задолго до официального старта избирательной кампании. По прогнозам экспертов, у Гриценко хороший шанс победить на выборах при условии объединения с Садовым.
Читайте также: Наев рассказал, как военные будут голосовать в зоне ООС
Как известно, первый тур президентских выборов состоится 31 марта.
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