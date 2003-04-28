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Раздел: Политика  
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В МинТОТ хотят лишать украинского паспорта за получение российского

В МинТОТ хотят лишать украинского паспорта за получение российскогоПо мнению Грымчака, выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО имеет целью дестабилизировать ситуацию и легализовать боевиков.

Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил в комментарии "5 каналу" заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - заявил он.

По мнению Грымчака, выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО имеет целью дестабилизировать ситуацию и легализовать боевиков.

По его словам, в будущем Россия будет иметь основания заявить, что защищает на Востоке Украины своих граждан.

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Также, добавляет он, наличие паспорта РФ поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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 Теги: Донбасс, паспорта

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