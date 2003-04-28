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Раздел: Политика  
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Филарет вручил Зеленскому подарок

Филарет вручил Зеленскому подарокФиларет призвал Зеленского использовать власть для "борьбы со злом".

Почетный патриарх Филарет во время встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским дал ему установки, как использовать власть.

Об этом сообщает пресс-службу Зеленского в Telegram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение. Затем патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок", - говорится в сообщении.

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Также 30 апреля Зеленский проведет встречу с главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.
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 Теги: Филарет, Зеленский

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