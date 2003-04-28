Раздел: Политика
Филарет вручил Зеленскому подарок
Филарет призвал Зеленского использовать власть для "борьбы со злом".
Почетный патриарх Филарет во время встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским дал ему установки, как использовать власть.
Об этом сообщает пресс-службу Зеленского в Telegram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение. Затем патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок", - говорится в сообщении.
Читайте также: Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента
Также 30 апреля Зеленский проведет встречу с главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.
Почетный патриарх Филарет во время встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским дал ему установки, как использовать власть.
Об этом сообщает пресс-службу Зеленского в Telegram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение. Затем патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок", - говорится в сообщении.
Читайте также: Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента
Также 30 апреля Зеленский проведет встречу с главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий