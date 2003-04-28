Между Украиной и Россией из общего осталась только граница, - Зеленский

Украина сможет продолжить поиски "общего" с Россией только после возвращения контроля на всей протяженности границы.



Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией из общего осталась только граница. Об этом он в четверг, 2 мая, написал на своей странице в Facebook, передает интернет-издание



"Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего"", - написал Зеленский.



Будущий президент также отметил, что после возвращения Украине контроля на всей протяженности границы можно будет продолжить поиски "общего".



"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - заявил Зеленский.



Также он прокомментировал решение НТВ показать старое шоу с ним в качестве ведущего.



"Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным в Украине и в конце концов помогла стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - написал Зеленский.



Он также отметил, что его радует тот факт, что российские политики общаются с ним в публичном пространстве.



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"Радует, что российские политики освоили новый для себя жанр - общение со мной в публичном пространстве. Ведь Интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию будут фиксировать миллионы людей во всем мире", - говорится в сообщении. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией из общего осталась только граница. Об этом он в четверг, 2 мая, написал на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего"", - написал Зеленский.Будущий президент также отметил, что после возвращения Украине контроля на всей протяженности границы можно будет продолжить поиски "общего"."А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - заявил Зеленский.Также он прокомментировал решение НТВ показать старое шоу с ним в качестве ведущего."Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным в Украине и в конце концов помогла стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - написал Зеленский.Он также отметил, что его радует тот факт, что российские политики общаются с ним в публичном пространстве."Радует, что российские политики освоили новый для себя жанр - общение со мной в публичном пространстве. Ведь Интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию будут фиксировать миллионы людей во всем мире", - говорится в сообщении.





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