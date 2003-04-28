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Раздел: Политика  
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Украина сможет установить граждан, которые получат паспорта РФ, – Грымчак

Украина сможет установить граждан, которые получат паспорта РФ, – ГрымчакДанные о получении второго гражданства в России являются публичными, поэтому Киев будет иметь к ним доступ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак сообщил, что Украина сможет установить граждан, которые получат российские паспорта. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он заявил 2 мая в эфире на телеканале ZIK.

По его словам, Украина не может технически определять граждан, которые получат российский паспорт, однако эти данные являются в России публичными.

"Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство как второе. Потому что, согласно российскому законодательству, разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом нужно обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", − указал Грымчак.

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Ранее замминистра заявил, что жителей Донбасса, которые получат российские паспорта, нужно лишать украинского и заграничного паспорта Украины.
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 Теги: паспорта, Донбасс

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