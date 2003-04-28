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Раздел: Политика  
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Зеленский поговорил по телефону с канцлером Австрии

Зеленский поговорил по телефону с канцлером АвстрииКурц заверил Зеленского в поддержке Австрии и ЕС реализации реформ в Украине

Канцлер Австрии Себастьян Курц и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по телефону. Об этом Курц написал в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", – сообщил Курц.

Канцлер также отметил необходимость достичь прогресса в имплементации Минских соглашений, полностью учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Ранее в пятницу стало известно, что представители команды Зеленского представили в Брюсселе его программу по внешней политике на ближайшее время. Они выступили на комитете по вопросам политики и безопасности, членами которого являются 28 послов стран ЕС.
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 Теги: Зеленский, Австрия

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