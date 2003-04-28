Раздел: Политика
Зеленский обсудил с Парубием дату инаугурации
В Раду накануне было внесено постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.
Новоизбранный президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Верховной Рады Андреем Пурубием дату инаугурации. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает Деловая столица со ссылкой на источники, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным издания, Парубий и Зеленский говорили около 40 минут про работу парламента и про инаугурацию.
"После этой встречи Парубий разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться сегодня в 15:00. На этой встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства", - говорится в сообщении.
Отметим, накануне в Раду было внесено постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая. Парламент сможет рассмотреть данный вопрос не раньше следующей пленарной недели, которая намечена на 14 мая.
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Согласно законодательству, инаугурация президента должна состояться не познее 2 июня.
Новоизбранный президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Верховной Рады Андреем Пурубием дату инаугурации. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает Деловая столица со ссылкой на источники, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным издания, Парубий и Зеленский говорили около 40 минут про работу парламента и про инаугурацию.
"После этой встречи Парубий разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться сегодня в 15:00. На этой встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства", - говорится в сообщении.
Отметим, накануне в Раду было внесено постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая. Парламент сможет рассмотреть данный вопрос не раньше следующей пленарной недели, которая намечена на 14 мая.
Читайте также: Дату инаугурации Зеленского назначат с 14 мая, – Геращенко
Согласно законодательству, инаугурация президента должна состояться не познее 2 июня.
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