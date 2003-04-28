Раздел: Политика
Зеленский прокомментировал роспуск Верховной Рады
Зеленский добавил, что им была предложена дата инаугурации 19 мая.
Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Все хотят послушать, будем ли мы распускать парламент или нет. ... Рано об этом говорить, потому что еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - отметил он.
Зеленский добавил, что им была предложена дата инаугурации 19 мая, но поддержит ли ее Верховная Рада, "будет понятно лишь 14 мая (день пленарного заседания ВР - ред.).
"Мы предлагаем дату 19 мая, потому что надо уже работать ... И (на встрече - ред.) я объяснял нашу дату, нам надо решить с этой датой, у нас есть связь с иностранными гостями, которые хотят понять и свой график, потому что все хотят приехать в Украну для этого празднования, в этот день", - заявил Зеленский.
Он добавил, что у лидеров фракций "есть разные мнения" о дате инаугурации, поэтому "дату мы наверное сможем понять только 14 мая на заседании Верховной Рады".
О встрече с представителями фракций Зеленский добавил, что "это было первое знакомство".
"Нет никаких тесных взаимоотношений, об этом рано говорить", - отметил он.
В свою очередь нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил на своей странице в Facebook, что темой обсуждения на встрече глав фракций парламента с новоизбранным президентом были консультации относительно даты инаугурации.
Читайте также: Зеленский сомневается, что успеет распустить нынешний состав Рады
"Обсуждались различные возможные даты, 19 и 28 мая, и даже 1 июня. ... 13 мая состоится заседание фракции, на котором мы обсудим лучшую дату проведения инаугурации президента Украины и проголосуем за постановление ВР, которое будет определять дату, уже во вторник, 14 мая", - добавил он.
Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Все хотят послушать, будем ли мы распускать парламент или нет. ... Рано об этом говорить, потому что еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - отметил он.
Зеленский добавил, что им была предложена дата инаугурации 19 мая, но поддержит ли ее Верховная Рада, "будет понятно лишь 14 мая (день пленарного заседания ВР - ред.).
"Мы предлагаем дату 19 мая, потому что надо уже работать ... И (на встрече - ред.) я объяснял нашу дату, нам надо решить с этой датой, у нас есть связь с иностранными гостями, которые хотят понять и свой график, потому что все хотят приехать в Украну для этого празднования, в этот день", - заявил Зеленский.
Он добавил, что у лидеров фракций "есть разные мнения" о дате инаугурации, поэтому "дату мы наверное сможем понять только 14 мая на заседании Верховной Рады".
О встрече с представителями фракций Зеленский добавил, что "это было первое знакомство".
"Нет никаких тесных взаимоотношений, об этом рано говорить", - отметил он.
В свою очередь нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил на своей странице в Facebook, что темой обсуждения на встрече глав фракций парламента с новоизбранным президентом были консультации относительно даты инаугурации.
Читайте также: Зеленский сомневается, что успеет распустить нынешний состав Рады
"Обсуждались различные возможные даты, 19 и 28 мая, и даже 1 июня. ... 13 мая состоится заседание фракции, на котором мы обсудим лучшую дату проведения инаугурации президента Украины и проголосуем за постановление ВР, которое будет определять дату, уже во вторник, 14 мая", - добавил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
190
0
Оставьте свой комментарий