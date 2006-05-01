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Раздел: Политика  
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Геращенко рассказал, почему лидеры некоторых фракций проигнорировали встречу с Зеленским

Геращенко рассказал, почему лидеры некоторых фракций проигнорировали встречу с ЗеленскимДепутат отметил, что на встречу с новоизбранным президентом пришли не все лидеры фракций, поскольку она была созвана внезапно.

Депутат от Народного фронта Антон Геращенко считает, что лидеры некоторых фракций не смогли встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, потому что встречу созвали внезапно.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Униан со ссылкой на его интервью одному из телеканалов.

Геращенко отметил, что идея провести эту встречу возникла внезапно 3 мая, во время встречи спикера Верховной Рады Андрея Парубия с Зеленским.

"В этом причина. Это никакой не демарш. Просто это была внезапная инициатива Андрея Парубия, и, соответственно, не все были в Киеве", - прояснил ситуацию депутат.

Напомним, главы фракций Верховной Рады в субботу, 4 мая, встретились с избранным президентом Владимиром Зеленским в здании парламента.

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Тимошенко, Ляшко и лидеры фракций БПП и НФ проигнорировали встречу с Зеленским.
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 Теги: Геращенко, Зеленский

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