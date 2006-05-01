Раздел: Политика
Кравчук дал Зеленскому совет относительно войны на Донбассе
Кравчук отметил, что Украине и России нужен непосредственный диалог.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что к возвращению мира на Донбассе нужно идти двумя путями. Первым Кравчук считает диалог с Россией, а вторым – максимальное использование Будапештского меморандума.
Это, по мнению экс-президента Украины, поможет новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому в возвращении мира на Донбасс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кравчук отметил, что Украине и России нужен непосредственный диалог, поскольку она ведет агрессивную войну против Украины.
Пока диалога нет, говорить о завершении войны и установлении мира очень трудно, потому что война идет в Украину и агрессию проводит Россия. Пока она не остановится, говорить о том, что кто-то ее может остановить, кроме договоренностей с Украиной, очень трудно. За Украину никто этого не сделает. Это первое,– сказал он.
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Второй путь, по словам Кравчука, заключается в максимальном использовании Будапештского меморандума. Документ подписали США, Великобритания, Россия, а затем присоединились еще Франция и Китай. Кравчук отмечает, что этот формат можно расширить, привлекая Германию.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что к возвращению мира на Донбассе нужно идти двумя путями. Первым Кравчук считает диалог с Россией, а вторым – максимальное использование Будапештского меморандума.
Это, по мнению экс-президента Украины, поможет новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому в возвращении мира на Донбасс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кравчук отметил, что Украине и России нужен непосредственный диалог, поскольку она ведет агрессивную войну против Украины.
Пока диалога нет, говорить о завершении войны и установлении мира очень трудно, потому что война идет в Украину и агрессию проводит Россия. Пока она не остановится, говорить о том, что кто-то ее может остановить, кроме договоренностей с Украиной, очень трудно. За Украину никто этого не сделает. Это первое,– сказал он.
Читайте также: Волкер дал ценный совет Зеленскому
Второй путь, по словам Кравчука, заключается в максимальном использовании Будапештского меморандума. Документ подписали США, Великобритания, Россия, а затем присоединились еще Франция и Китай. Кравчук отмечает, что этот формат можно расширить, привлекая Германию.
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