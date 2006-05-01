ВАЖНО:Выборы 2019
» » Зеленский рассказал о намерениях распустить Раду
Раздел: Политика  
0

Зеленский рассказал о намерениях распустить Раду

Зеленский рассказал о намерениях распустить РадуОн надеется на нормальное сотрудничество.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что о роспуске парламента пока что речь не идет. Все потому что у него пока что нет на это полномочий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.

Так, Зеленский рассказал, что "это было первое знакомство" с представителями фракций в Раде.

На встрече у Зеленского спрашивали о роспуске Верховной Рады, но новоизбранный президент отметил, что пока что не планирует такого делать. Все потому что он надеется на нормальное сотрудничество.

Читайте также: Зеленский не планирует распускать Раду, - штаб

Также они обсудили и дату инаугурации. Множество из присутствующих на встречи предложили провести это торжество 28 мая. Но Владимир Зеленский предложил провести инаугурацию 19 мая. Однако согласия они в этом не нашли. Поэтому парламент определится с вопросом даты инаугурации на следующей пленарной неделе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Зеленский, рада

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:58 » Автор: Эдгар Букмирза
     247
     0


Оставьте свой комментарий

наверх