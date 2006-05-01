Раздел: Политика
Зеленский рассказал о намерениях распустить Раду
Он надеется на нормальное сотрудничество.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что о роспуске парламента пока что речь не идет. Все потому что у него пока что нет на это полномочий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.
Так, Зеленский рассказал, что "это было первое знакомство" с представителями фракций в Раде.
На встрече у Зеленского спрашивали о роспуске Верховной Рады, но новоизбранный президент отметил, что пока что не планирует такого делать. Все потому что он надеется на нормальное сотрудничество.
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Также они обсудили и дату инаугурации. Множество из присутствующих на встречи предложили провести это торжество 28 мая. Но Владимир Зеленский предложил провести инаугурацию 19 мая. Однако согласия они в этом не нашли. Поэтому парламент определится с вопросом даты инаугурации на следующей пленарной неделе.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что о роспуске парламента пока что речь не идет. Все потому что у него пока что нет на это полномочий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.
Так, Зеленский рассказал, что "это было первое знакомство" с представителями фракций в Раде.
На встрече у Зеленского спрашивали о роспуске Верховной Рады, но новоизбранный президент отметил, что пока что не планирует такого делать. Все потому что он надеется на нормальное сотрудничество.
Читайте также: Зеленский не планирует распускать Раду, - штаб
Также они обсудили и дату инаугурации. Множество из присутствующих на встречи предложили провести это торжество 28 мая. Но Владимир Зеленский предложил провести инаугурацию 19 мая. Однако согласия они в этом не нашли. Поэтому парламент определится с вопросом даты инаугурации на следующей пленарной неделе.
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