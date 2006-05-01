Раздел: Политика
Украина осудила обстрелы Сектора Газа
Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины сообщили, что Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы из Сектора Газа по югу Израиля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В МИД сообщили, что недопустимо, когда гражданское население становится заложниками тех сил, которые продолжают практику насилия и террора, чем подвергают опасности и жителей Израиля и жителей Сектора Газа.
"Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое. Призываем к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации", - подчеркнули в МИД.
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Также они добавили, что очень обидно за то, что обстрелы произошли в дни памяти жертв Холокоста, а также накануне начала священного мусульманского месяца Рамадан.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины сообщили, что Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы из Сектора Газа по югу Израиля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В МИД сообщили, что недопустимо, когда гражданское население становится заложниками тех сил, которые продолжают практику насилия и террора, чем подвергают опасности и жителей Израиля и жителей Сектора Газа.
"Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое. Призываем к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации", - подчеркнули в МИД.
Читайте также: Террористы из Сектора Газа пообещали сорвать конкурс Евровидение 2019
Также они добавили, что очень обидно за то, что обстрелы произошли в дни памяти жертв Холокоста, а также накануне начала священного мусульманского месяца Рамадан.
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