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Раздел: Политика  
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Украина осудила обстрелы Сектора Газа

Украина осудила обстрелы Сектора ГазаИзраильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины сообщили, что Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы из Сектора Газа по югу Израиля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

В МИД сообщили, что недопустимо, когда гражданское население становится заложниками тех сил, которые продолжают практику насилия и террора, чем подвергают опасности и жителей Израиля и жителей Сектора Газа.

"Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое. Призываем к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации", - подчеркнули в МИД.

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Также они добавили, что очень обидно за то, что обстрелы произошли в дни памяти жертв Холокоста, а также накануне начала священного мусульманского месяца Рамадан.
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 Теги: Украина, сектор Газа

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