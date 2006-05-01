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Зеленский вышел из бизнеса, - Шефир
Зеленский будет получать дивиденды, но не будет иметь влияния на свой бизнес, который получит назад только через пять лет.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса, его долю ему вернут по истечении пятилетнего срока президентства. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир в интервью изданию theБабель, опубликованном в понедельник, 6 мая.
Ранее Зеленский заявлял, что до парламентских выборов, которые должны пройти осенью, хочет выйти из своего бизнеса. По его словам, он идет в президенты на пять лет.
"Он вышел (из бизнеса – ред.). Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (Шефиру – ред.), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал Шефир.
По его словам, Зеленский отдал право голоса и влияние.
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"Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", - добавил Сергей Шефир.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса, его долю ему вернут по истечении пятилетнего срока президентства. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир в интервью изданию theБабель, опубликованном в понедельник, 6 мая.
Ранее Зеленский заявлял, что до парламентских выборов, которые должны пройти осенью, хочет выйти из своего бизнеса. По его словам, он идет в президенты на пять лет.
"Он вышел (из бизнеса – ред.). Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (Шефиру – ред.), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал Шефир.
По его словам, Зеленский отдал право голоса и влияние.
Читайте также: У Зеленского отреагировали на возражение против инаугурации 19 мая
"Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", - добавил Сергей Шефир.
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