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Раздел: Политика  
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Климкин готов уйти в отставку после инаугурации президента

Климкин готов уйти в отставку после инаугурации президентаКлимкин предложит новоизбранному президенту уволить его с должности после инаугурации, дата которой еще не определена.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после инаугурации президента предложит Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы ведомства. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он заявил в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала Прямой.

"Меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. В политической культуре будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", - сказал он.

При этом министр не уточнил, что будет, если Зеленский предложение об отставке не примет.

Напомним, Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента предложил дату инаугурации 19 мая.

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Парламент сможет назначить дату инаугурации не ранее 14 мая.
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 Теги: Климкин, отставка

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