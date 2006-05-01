Как Зеленский будет отбирать людей на ключевые должности

До инаугурации новоизбранный Президент Украины этих имен называть не будет.



Штаб Владимира Зеленского сейчас лишь рассматривает кандидатов на должности глав ГПУ, СБУ, МИД, Минобороны. Однако до инаугурации будущий Президент Украины этих имен не будет называть.



Как передает интернет-издание



По его словам, отбором занимается команда Зеленского. Им приносят резюме, а они "смотрят, что стоит за человеком". Однако собеседований еще не было.



Как будет выглядеть система отбора кандидатов на ключевые должности?



"Она еще не утверждена, но могу рассказать о проекте. Это своеобразная приемная комиссия. В нее можно включить пару людей из "ЗеКоманды", двух уважаемых в стране технократов и один голос от народа. Народный выбор можно делать путем голосования в соцсетях. Вот эта комиссия может рассматривать кандидатуры, когда сузят круг до пяти человек. Но окончательные решения принимает Владимир Александрович", – пояснил Шефир.



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К слову, в апреле Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего представителя. По состоянию на 3 мая команда Зеленского получила уже более 3000 резюме. Письма поступили от известных в украинском обществе личностей, однако, фамилии пока неизвестны. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Штаб Владимира Зеленского сейчас лишь рассматривает кандидатов на должности глав ГПУ, СБУ, МИД, Минобороны. Однако до инаугурации будущий Президент Украины этих имен не будет называть.Как передает интернет-издание Хроника.инфо , в интервью изданию "theБабель" бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир сказал, что сейчас кандидатуры на должности губернаторов, заместителей МИД, Генштаба рассматриваются и проходят информационную безопасность.По его словам, отбором занимается команда Зеленского. Им приносят резюме, а они "смотрят, что стоит за человеком". Однако собеседований еще не было."Она еще не утверждена, но могу рассказать о проекте. Это своеобразная приемная комиссия. В нее можно включить пару людей из "ЗеКоманды", двух уважаемых в стране технократов и один голос от народа. Народный выбор можно делать путем голосования в соцсетях. Вот эта комиссия может рассматривать кандидатуры, когда сузят круг до пяти человек. Но окончательные решения принимает Владимир Александрович", – пояснил Шефир.К слову, в апреле Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего представителя. По состоянию на 3 мая команда Зеленского получила уже более 3000 резюме. Письма поступили от известных в украинском обществе личностей, однако, фамилии пока неизвестны.





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