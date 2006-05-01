Раздел: Политика
Коломойский хочет вернуть недвижимость в Днепре
В июне 2018 года, когда хозсуд первый раз рассматривал иск ПриватБанка.
Центральный апелляционный хозсуд 2 мая открыл производство по апелляционной жалобе ООО "Арлан", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, на решение хозсуда Днепропетровской области от 13 февраля по иску Нацбанка об обращении взыскания предмета ипотеки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Согласно судебным материалам, речь идет о недвижимости, заложенной в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования: нежилом помещении в админздании на цокольном этаже площадью 573,7 кв. м и гаражах и складах свыше 500 кв. м недалеко от центра Днепра, принадлежащее "Арлану" по договору купли-продажи от 10 сентября 2003 года.
В июне 2018 года, когда хозсуд первый раз рассматривал иск ПриватБанка, начальная стоимость этого имущества для продажи оценивалась в 17,68 млн грн.
В соответствии с отчетом ПриватБанка, на 1 апреля этого года его долг перед НБУ по рефинансированию составлял 9,3 млрд грн.
Читайте также: Коломойский хочет компенсации за ПриватБанк
Отметим, Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
Центральный апелляционный хозсуд 2 мая открыл производство по апелляционной жалобе ООО "Арлан", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, на решение хозсуда Днепропетровской области от 13 февраля по иску Нацбанка об обращении взыскания предмета ипотеки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Согласно судебным материалам, речь идет о недвижимости, заложенной в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования: нежилом помещении в админздании на цокольном этаже площадью 573,7 кв. м и гаражах и складах свыше 500 кв. м недалеко от центра Днепра, принадлежащее "Арлану" по договору купли-продажи от 10 сентября 2003 года.
В июне 2018 года, когда хозсуд первый раз рассматривал иск ПриватБанка, начальная стоимость этого имущества для продажи оценивалась в 17,68 млн грн.
В соответствии с отчетом ПриватБанка, на 1 апреля этого года его долг перед НБУ по рефинансированию составлял 9,3 млрд грн.
Читайте также: Коломойский хочет компенсации за ПриватБанк
Отметим, Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
51
0
Оставьте свой комментарий