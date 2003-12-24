Раздел: Россия
В России ребенок погиб, выпав с пятого этажа
Инцидент случился в Армавире.
В Армавире возбудили дело после гибели ребенка, выпавшего из окна
Уголовное дело по факту гибели возбуждено по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцька, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Ефремова. Ребенок оперлась на москитную сетку и выпала из окна на пятом этаже.
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Как мы писали ранее, под Киевом поезд протаранил Chevrolet. Авто разбито вдребезги.
В Армавире возбудили дело после гибели ребенка, выпавшего из окна
Уголовное дело по факту гибели возбуждено по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцька, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Ефремова. Ребенок оперлась на москитную сетку и выпала из окна на пятом этаже.
Читайте также: Пьяный россиянин "заминировал" дом своей девушки
Как мы писали ранее, под Киевом поезд протаранил Chevrolet. Авто разбито вдребезги.
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