В России ребенок погиб, выпав с пятого этажа

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошёл очередной инцидент с выпадением ребёнка из окна. На этот раз 11-летний мальчик вывалился с балкона пятого этажа и остался жив. Инцидент произошёл 10 июля около шести часов вечера в доме по адресу: улица Партизана Германа, 23. Сообщение в ГУ МВД России поступило в 17:45.