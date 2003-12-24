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Раздел: Россия  
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В России ребенок погиб, выпав с пятого этажа

В России ребенок погиб, выпав с пятого этажаИнцидент случился в Армавире.

В Армавире возбудили дело после гибели ребенка, выпавшего из окна

Уголовное дело по факту гибели возбуждено по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцька, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Ефремова. Ребенок оперлась на москитную сетку и выпала из окна на пятом этаже.

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 Теги: Россия, ребенок, ЧП

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Сегодня, 18:58 » Автор: Наталия Невская
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