Раздел: Россия
Стала известна реакция РФ на слова Порошенко о газе
Что и следовало ожидать.
В Москве утверждают, что российский газ дешевле, чем из Европы.
Председатель комитета по энергетике Госдумы России Павел Завальный прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина готова покупать российский газ, если он будет дешевым.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", — сказал Завальный.
По его словам, у Украины есть обязательство приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год, а Россия, в свою очередь, обязалась продавать Украине газ по привязанной к европейскому хабу цене.
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"Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — добавил Завальный.
В Москве утверждают, что российский газ дешевле, чем из Европы.
Председатель комитета по энергетике Госдумы России Павел Завальный прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина готова покупать российский газ, если он будет дешевым.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", — сказал Завальный.
По его словам, у Украины есть обязательство приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год, а Россия, в свою очередь, обязалась продавать Украине газ по привязанной к европейскому хабу цене.
Читайте также: Подвел пакет: задержан россиянин, расчленивший своего собутыльника
"Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — добавил Завальный.
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