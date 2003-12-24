Стала известна реакция РФ на слова Порошенко о газе

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Журналистам удалось узнать цену на российский газ для Китая. Долгое время условия и цена газа не разглашались. Стоимость поставок российского газа в Китай может составить около 13 долларов за миллион британских термических единиц (BTU), а на границе России и Китая — 10-11 долларов за миллион BTU. Об этом пишет газета The