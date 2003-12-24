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Раздел: Россия  
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Стала известна реакция РФ на слова Порошенко о газе

Стала известна реакция РФ на слова Порошенко о газеЧто и следовало ожидать.

В Москве утверждают, что российский газ дешевле, чем из Европы.

Председатель комитета по энергетике Госдумы России Павел Завальный прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина готова покупать российский газ, если он будет дешевым.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", — сказал Завальный.

По его словам, у Украины есть обязательство приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год, а Россия, в свою очередь, обязалась продавать Украине газ по привязанной к европейскому хабу цене.

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"Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — добавил Завальный.
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 Теги: РФ, Порошенко, газ

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Сегодня, 19:24 » Автор: Наталия Невская
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