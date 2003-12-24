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Раздел: Россия  
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Смертельное ДТП в России: столкнулись четыре автомобиля

Смертельное ДТП в России: столкнулись четыре автомобиляПогибло два человека.

Два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении четырёх автомобилей возле деревни Сосенки в Новой Москве, передает Хроника.инфо со ссылкой на russian.rt.com.

«В результате столкновения четырёх машин погибли два человека, три человека пострадали», — сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД

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Ранее стало известно, что суд арестовал водителя, сбившего женщину и её пятилетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе в Новой Москве.
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 Теги: Россия, ДТП

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Сегодня, 19:53 » Автор: Анна Мартынова
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