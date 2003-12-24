Раздел: Россия
Смертельное ДТП в России: столкнулись четыре автомобиля
Погибло два человека.
Два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении четырёх автомобилей возле деревни Сосенки в Новой Москве, передает Хроника.инфо со ссылкой на russian.rt.com.
«В результате столкновения четырёх машин погибли два человека, три человека пострадали», — сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД
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Ранее стало известно, что суд арестовал водителя, сбившего женщину и её пятилетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе в Новой Москве.
Два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении четырёх автомобилей возле деревни Сосенки в Новой Москве, передает Хроника.инфо со ссылкой на russian.rt.com.
«В результате столкновения четырёх машин погибли два человека, три человека пострадали», — сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД
Читайте также: Названы лучшие продукты для здорового сна
Ранее стало известно, что суд арестовал водителя, сбившего женщину и её пятилетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе в Новой Москве.
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