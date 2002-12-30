Раздел: Россия
Пожар в России: погибли девять человек
Проведение спасательных работ осложняет мороз: в Чернореченском.
В результате пожара на обувном складе в поселке Чернореченском в Искитимском районе Новосибирской области погибли 10 человек.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.
Пожар локализовали на площади 2 тыс. квадратных метров, открытое горение ликвидировали.
Проведение спасательных работ осложняют погодные условия: температура воздуха в Чернореченском — минус 35 градусов.
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По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.
В результате пожара на обувном складе в поселке Чернореченском в Искитимском районе Новосибирской области погибли 10 человек.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.
Пожар локализовали на площади 2 тыс. квадратных метров, открытое горение ликвидировали.
Проведение спасательных работ осложняют погодные условия: температура воздуха в Чернореченском — минус 35 градусов.
Читайте также: В России придумали странное наказание для дебоширов в поездах и автобусах
По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.
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