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Раздел: Россия  
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Пожар в России: погибли девять человек

Пожар в России: погибли девять человекПроведение спасательных работ осложняет мороз: в Чернореченском.

В результате пожара на обувном складе в поселке Чернореченском в Искитимском районе Новосибирской области погибли 10 человек.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.

Пожар локализовали на площади 2 тыс. квадратных метров, открытое горение ликвидировали.

Проведение спасательных работ осложняют погодные условия: температура воздуха в Чернореченском — минус 35 градусов.

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По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

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 Теги: Россия, пожар

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Сегодня, 20:04 » Автор: Наталия Невская
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