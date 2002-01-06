Раздел: Россия
104-летнюю россиянку ограбили и бросили замерзать в Азербайджане
Женщина собиралась отправиться в Иран.
104-летнюю женщину, которая чуть не замерзла брошенная на улице, нашли на западе Азербайджана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Сообщается, что женщину нашли прямо среди улицы. По ее словам, она собиралась совершить паломничество в Ирак, но стала жертвой мошенниц, ехавших вместе с ней. Те похитили у старушки $200 и украли золотые серьги.
Как сообщил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, женщина утверждает, что является гражданкой РФ из Дегастана. Поэтому туда и в Чечню были направлены запросы со стороны МВД. Однако там отметили, что не имеют зарегистрированных лиц с такими данными.
Также Захидов добавил, что, учитывая возраст женщины, и то, что она говорит, можно сделать вывод, что она имеет определенные проблемы психологического характера.
Читайте также: В России "полицейский ЛНР" устроил массовую драку с поножовщиной и стрельбой
В то же время сообщается, что сам глава Чечни Рамзан Кадыров намерен помочь перевезти женщину в республику, поскольку она "немощная и одинокая, поэтому о ней необходимо должным образом позаботиться, независимо от того, где она проживала".
104-летнюю женщину, которая чуть не замерзла брошенная на улице, нашли на западе Азербайджана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Сообщается, что женщину нашли прямо среди улицы. По ее словам, она собиралась совершить паломничество в Ирак, но стала жертвой мошенниц, ехавших вместе с ней. Те похитили у старушки $200 и украли золотые серьги.
Как сообщил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, женщина утверждает, что является гражданкой РФ из Дегастана. Поэтому туда и в Чечню были направлены запросы со стороны МВД. Однако там отметили, что не имеют зарегистрированных лиц с такими данными.
Также Захидов добавил, что, учитывая возраст женщины, и то, что она говорит, можно сделать вывод, что она имеет определенные проблемы психологического характера.
Читайте также: В России "полицейский ЛНР" устроил массовую драку с поножовщиной и стрельбой
В то же время сообщается, что сам глава Чечни Рамзан Кадыров намерен помочь перевезти женщину в республику, поскольку она "немощная и одинокая, поэтому о ней необходимо должным образом позаботиться, независимо от того, где она проживала".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
352
0
Оставьте свой комментарий