Россиянам стали отказывать в пенсии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В России уменьшился реальный размер пенсий Обеспеченные пенсионеры – это очень длинная перспектива и индексация не поможет.

Россиянам уменьшили прожиточный минимум В 2015 году число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, превысило 19 миллионов человек.