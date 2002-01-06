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Раздел: Россия  
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Россиянам стали отказывать в пенсии

Россиянам стали отказывать в пенсииСитуация.

Пенсионный фонд России в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости из-за недостаточного стажа и недостатка пенсионных баллов

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

По его словам, вместо нее таким людям будет назначаться не страховое, а социальная пенсия, в 1,5 раза ниже. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то человек получит доплату, добавил Топилин.

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Как отмечает "Московский комсомолец", проблемы с получением пенсии могут возникнуть в том случае, если, например, в трудовой книжке проставлены печати старого образца, или же прежнего места работы человека уже не существует.
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 Теги: Россия, ЧП

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Сегодня, 20:13 » Автор: Наталия Невская
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