Раздел: Россия
Россиянам стали отказывать в пенсии
Ситуация.
Пенсионный фонд России в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости из-за недостаточного стажа и недостатка пенсионных баллов
Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
По его словам, вместо нее таким людям будет назначаться не страховое, а социальная пенсия, в 1,5 раза ниже. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то человек получит доплату, добавил Топилин.
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Как отмечает "Московский комсомолец", проблемы с получением пенсии могут возникнуть в том случае, если, например, в трудовой книжке проставлены печати старого образца, или же прежнего места работы человека уже не существует.
Пенсионный фонд России в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости из-за недостаточного стажа и недостатка пенсионных баллов
Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
По его словам, вместо нее таким людям будет назначаться не страховое, а социальная пенсия, в 1,5 раза ниже. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то человек получит доплату, добавил Топилин.
Читайте также: Россиянин убил собственную бабушку, решив, что она ведьма
Как отмечает "Московский комсомолец", проблемы с получением пенсии могут возникнуть в том случае, если, например, в трудовой книжке проставлены печати старого образца, или же прежнего места работы человека уже не существует.
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