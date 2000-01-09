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Раздел: Россия  
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В Москве состоится суд над соучастником убийства Немцова

В Москве состоится суд над соучастником убийства НемцоваВ Москве начнется суд над соучастником убийства Немцова из-за оскорбления им следователя.

Басманный суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении соучастника убийства Бориса Немцова Темирлана Эскерханова об оскорблении им представителя Следственного комитета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Как ожидается, на заседании прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а подсудимый выскажет свое отношение к нему. Также суд определит порядок исследования доказательств по делу.

Уголовное дело в отношении Т.Эскерханова возбуждено по статье 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства").

Как считает следствие, Т.Эскерханов, выступая перед присяжными в суде, в нецензурной форме позволил себе оскорбительные выражения в адрес представителя СКР.

Адвокат обвиняемого Анна Бюрчиева ранее рассказала, что по результатам экспертизы оскорбительным признано только одно из двух высказываний. "Выражение"шестерка", которое больше всего, как оказалось, и оскорбило следователя, признано экспертами не оскорбительным", – отметила адвокат.

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В рамках уголовного дела следователем к Т.Эскерханову заявлен гражданский иск о защите чести и достоинства и взыскании 100 тыс. рублей компенсации.
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 Теги: Россия, Немцов

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Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
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