В Петербурге мать выпрыгнула с ребенком из окна восьмого этажа, спасаясь от пожара

Женщина и ребенок живы.



Трехкомнатная квартира загорелась в девятиэтажном доме на Софийской улице в Петербурге. Как сообщили в региональном управлении МЧС в воскресенье, из-за возгорания женщина с малолетним ребенком выпрыгнули из окна квартиры на восьмом этаже и остались живы, передает



"Заявка о пожаре в трехкомнатной квартире на Софийской, 34 поступила в 15:27 мск. Спасатели были на месте в 15:35, горели 10 кв. м. До прибытия первых подразделений женщина вместе с малолетним ребенком выпрыгнули из окна квартиры и оба остались живы", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.



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На данный момент пострадавших осматривают медики скорой помощи, также прибывшие на место происшествия.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Трехкомнатная квартира загорелась в девятиэтажном доме на Софийской улице в Петербурге. Как сообщили в региональном управлении МЧС в воскресенье, из-за возгорания женщина с малолетним ребенком выпрыгнули из окна квартиры на восьмом этаже и остались живы, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС "Заявка о пожаре в трехкомнатной квартире на Софийской, 34 поступила в 15:27 мск. Спасатели были на месте в 15:35, горели 10 кв. м. До прибытия первых подразделений женщина вместе с малолетним ребенком выпрыгнули из окна квартиры и оба остались живы", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.На данный момент пострадавших осматривают медики скорой помощи, также прибывшие на место происшествия.



