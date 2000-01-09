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Раздел: Россия  
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В Петербурге мать выпрыгнула с ребенком из окна восьмого этажа, спасаясь от пожара

В Петербурге мать выпрыгнула с ребенком из окна восьмого этажа, спасаясь от пожараЖенщина и ребенок живы.

Трехкомнатная квартира загорелась в девятиэтажном доме на Софийской улице в Петербурге. Как сообщили в региональном управлении МЧС в воскресенье, из-за возгорания женщина с малолетним ребенком выпрыгнули из окна квартиры на восьмом этаже и остались живы, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.

"Заявка о пожаре в трехкомнатной квартире на Софийской, 34 поступила в 15:27 мск. Спасатели были на месте в 15:35, горели 10 кв. м. До прибытия первых подразделений женщина вместе с малолетним ребенком выпрыгнули из окна квартиры и оба остались живы", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

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На данный момент пострадавших осматривают медики скорой помощи, также прибывшие на место происшествия.
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 Теги: Санкт-Петербург, пожар

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Сегодня, 21:09 » Автор: Анна Мартынова
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