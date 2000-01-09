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Обманутый россиянин два месяца шел домой пешком
Ему не заплатили за работу в Москве.
Мужчина несколько месяцев проработал на московской стройке, но денег ему так и не заплатили, а сами работодатели бесследно исчезли.
Житель Воронежской области, обманутый работодателями в Москве, был найден в Курской области, куда он два месяца шел пешком, пытаясь возвратиться домой. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По ее словам, в минувшие выходные 64-летний мужчина был найден на остановке Мещерские дворы в Курской области, где представители отряда искали другого мужчину из Курской области.
"В вечернее время, 23.30 мск, наш экипаж обнаружил на остановке по пути следования мужчину. Поняли, что необходима какая-то помощь, он очень сильно замерз. Остановились, спросили, он с трудом нам ответил. Мы поняли, что состояние критическое, напоили его горячим чаем и вызвали "скорую", – рассказала Деречева.
Как рассказал мужчина представителям отряда, сам он из города Калач Воронежской области, уехал на заработки в Москву.
"Ему цыгане предложили там подработать – он согласился. На стройке пробыл несколько месяцев, но в итоге так называемые работодатели его пропали, ему не заплатили, и он пешком из Москвы два месяца шел домой. Так оказался в Курской области", – добаила представительница отряда.
По ее словам, в эту ночь температура воздуха упала до 15 градусов мороза. Замерзшего мужчину доставили в больницу, где он провел ночь. На следующее утро сотрудники поискового отряда связались с коллегами из Воронежской области и правоохранителями.
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Выяснилось, что родные искали его, подали заявление в полицию.
Мужчина несколько месяцев проработал на московской стройке, но денег ему так и не заплатили, а сами работодатели бесследно исчезли.
Житель Воронежской области, обманутый работодателями в Москве, был найден в Курской области, куда он два месяца шел пешком, пытаясь возвратиться домой. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По ее словам, в минувшие выходные 64-летний мужчина был найден на остановке Мещерские дворы в Курской области, где представители отряда искали другого мужчину из Курской области.
"В вечернее время, 23.30 мск, наш экипаж обнаружил на остановке по пути следования мужчину. Поняли, что необходима какая-то помощь, он очень сильно замерз. Остановились, спросили, он с трудом нам ответил. Мы поняли, что состояние критическое, напоили его горячим чаем и вызвали "скорую", – рассказала Деречева.
Как рассказал мужчина представителям отряда, сам он из города Калач Воронежской области, уехал на заработки в Москву.
"Ему цыгане предложили там подработать – он согласился. На стройке пробыл несколько месяцев, но в итоге так называемые работодатели его пропали, ему не заплатили, и он пешком из Москвы два месяца шел домой. Так оказался в Курской области", – добаила представительница отряда.
По ее словам, в эту ночь температура воздуха упала до 15 градусов мороза. Замерзшего мужчину доставили в больницу, где он провел ночь. На следующее утро сотрудники поискового отряда связались с коллегами из Воронежской области и правоохранителями.
Читайте также: В Москве загорелась электричка: эвакуированы более тысячи человек
Выяснилось, что родные искали его, подали заявление в полицию.
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