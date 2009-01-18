Раздел: Россия
ЧП в Москве: аэроэкспресс сбил насмерть двух мужчин
Мужчины хотели перебежать железную дорогу.
Аэроэкспресс сбил насмерть двух мужчин, перебегавших перед ним железную дорогу возле платформы Тимирязевская в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
"На станции Тимирязевская аэроэкспресс смертельно травмировал двух мужчин, на вид которым около 50 лет. Предварительно установлено, что они пытались перебежать по настилу впереди идущего экспресса", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, транспортные полицейские сейчас осматривают место происшествия.
Аэроэкспресс сбил насмерть двух мужчин, перебегавших перед ним железную дорогу возле платформы Тимирязевская в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
"На станции Тимирязевская аэроэкспресс смертельно травмировал двух мужчин, на вид которым около 50 лет. Предварительно установлено, что они пытались перебежать по настилу впереди идущего экспресса", — сказал собеседник агентства.
Читайте также: В России возле больницы насмерть замерз мужчина
По его словам, транспортные полицейские сейчас осматривают место происшествия.
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