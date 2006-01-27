Раздел: Россия
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
Обстоятельства трагедии выясняются.
В Одинцовском районе Подмосковья электричка Москва — Звенигород сбила насмерть мужчину. По сообщению Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, это произошло на перегоне станций Немчиновка — Трехгорка около 5 часов утра 28 января, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вести.ру.
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Электропоезд смертельно травмировал мужчину 1987 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.
В Одинцовском районе Подмосковья электричка Москва — Звенигород сбила насмерть мужчину. По сообщению Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, это произошло на перегоне станций Немчиновка — Трехгорка около 5 часов утра 28 января, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вести.ру.
Читайте также: В Москве у станции метро застрелили мужчину
Электропоезд смертельно травмировал мужчину 1987 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.
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