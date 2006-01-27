» » В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
Раздел: Россия  
0

В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчинуОбстоятельства трагедии выясняются.

В Одинцовском районе Подмосковья электричка Москва — Звенигород сбила насмерть мужчину. По сообщению Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, это произошло на перегоне станций Немчиновка — Трехгорка около 5 часов утра 28 января, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вести.ру.

Читайте также: В Москве у станции метро застрелили мужчину

Электропоезд смертельно травмировал мужчину 1987 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Подмосковье, поезд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:47 » Автор: Татьяна Шедько
     21
     0

Похожие новости по теме

В Москве у станции метро застрелили мужчину В Москве у станции метро застрелили мужчину

По предварительной информации, между убийцей и пострадавшим возникла ссора.

В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и ребенка В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и ребенка

Сейчас происходит выяснение всех обстоятельств трагического происшествия.

ЧП в Москве: электричка насмерть сбила неизвестного мужчину ЧП в Москве: электричка насмерть сбила неизвестного мужчину

Личность мужчины пока не установлена.

В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

В Одинцовском районе Московской области электропоезд насмерть сбил мужчину.

В Москве электричка насмерть сбила девушку В Москве электричка насмерть сбила девушку

Электричка сбила девушку в наушниках.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх