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Раздел: Россия  
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Россия: в мусорном баке нашли тело новорожденной

Россия: в мусорном баке нашли тело новорожденной Тело девочки было обернуто в полимерный пакет.

Тело новорожденной девочки найдено в мусорном баке в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.

"По данным следствия, 26 января в мусорном контейнере, расположенном по проспекту 40-летия Победы в Ростове-на-Дону обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола, обернутое в полимерный пакет", — сказала Гагалаева.

Она добавила, что каких-либо телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным следствия, ребенок появился на свет еще живым.

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Возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время следователи устанавливают личность матери погибшей девочки.

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 Теги: Россия, новорожденный

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Сегодня, 10:35 » Автор: Татьяна Шедько
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